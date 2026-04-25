 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ٹرمپ نے وفد پاکستان نہ بھیجنے کی وجہ بتادی

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
25 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کےلیے وفد پاکستان نہ بھیجنے کی وجہ بتادی۔

واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکی وفد 18 گھنٹے کی پرواز کے بعد وہاں جاکر بےمقصد باتوں کےلیے نہیں بیٹھے گا۔

دورہ پاکستان کی منسوخی کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز نہیں، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ دورہ پاکستان کی منسوخی کا مطلب جنگ کا دوبارہ آغاز نہیں ہے۔

انہوں نے کہا کہ سفر میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے اور کام بھی بہت زیادہ ہے، محض بیٹھنے اور بےمقصد گفتگو کےلیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

امریکی صدرڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق تاحال سوچا نہیں ہے۔

الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران اندرونی خلفشار کا شکار ہے،تہران میں قیادت کے درمیان کشمکش جاری ہے جبکہ امریکا اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہے۔

عباس عراقچی نے دورہ پاکستان کو نہایت سود مند قرار دےدیا

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے دورہ پاکستان کو نہایت سود مند قرار دیدیا۔

انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کئی معاملات میں شدید اندرونی جھگڑا اور الجھن موجود ہے، وہ قیادت سے بچنے کی کوشش کررہے ہیں کیونکہ ہم نے اُن کی قیادت ختم کردی۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں ایران کے ساتھ موثراور فیصلہ ساز معاہدہ کرنے کےلیے تیار ہوں ، اس کی بنیادی شرط جوہری ہتھیاروں کے حصول پر مکمل پابندی ہے۔

ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جب چاہیں مجھے کال کرسکتے ہیں ، ہمارے پاس تمام کارڈز ہیں ، ہم ہر محاذ پر جیت چکے ہیں جبکہ اُن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اہم عالمی تنازعات خصوصاً ایران کشیدگی میں منظر سے غائب

امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو اہم عالمی تنازعات خصوصاً ایران سے کشیدگی میں غیر معمولی طور پر منظر سے غائب رہے۔

امریکی صدر کا جنگ بندی کے خاتمے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہنا تھا کہ میں نے تاحال اس معاملے پر غور ہی نہیں کیا ہے، ایران سے ملنے والا ابتدائی مسودہ توقعات کے مطابق نہیں تھا۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام اختیارات ہیں جبکہ ایران کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف فون کرنا ہوگا۔

امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ایران اور امریکا کے حالیہ تنازع کو حل کروانے کےلیے بہترین کام کیا ہے، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید