سرگودھا: 12 سالہ بچی سے جبری نکاح، جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والے ملزمان پر مقدمہ

26 اپریل ، 2026
فائل فوٹو 

پنجاب کے شہر سرگودھا میں 12 سالہ بچی سے جبری نکاح کرنے اور جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والے 8 ملزمان پر مقدمہ درج کردیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے چک 141 جنوبی میں بچی کو 19 سال ظاہر کر کے نکاح کروا دیا۔ متاثرہ بچی کے والد نے بتایا کہ ملزم علی شان پہلے سے شادی شدہ ہے۔

ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی انکوائری میں جعلسازی ثابت ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا، زبردستی نکاح پڑھوانے والے نکاح خواں اور دولہے سمیت 8 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جارہے ہیں، انہیں جلد گرفتار کرلیں گے۔

