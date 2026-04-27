27 اپریل ، 2026
ایرانی مذاکرات کار امریکا سے ڈیل کیلئے سنجیدہ ہیں، مارکو روبیو

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ایرانی مذاکرات کار امریکا سے ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں۔

فوکس نیوز سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کار موجودہ خرابی سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ایرانی حکومتی قیادت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اہم عالمی تنازعات خصوصاً ایران کشیدگی میں منظر سے غائب

امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو اہم عالمی تنازعات خصوصاً ایران سے کشیدگی میں غیر معمولی طور پر منظر سے غائب رہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی حکومتی قیادت ابھی مزید وقت لینا چاہتی ہے۔ ایران کی اقتصادی حالت بری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی مذاکرات کار امریکا سے ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں۔

امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایران کو جن مسائل کا سامنا جنگ سے پہلے تھا، وہ آج بھی موجود ہیں مہنگائی زوروں پر ہے، ایران کو قحط سالی کا بھی سامنا ہے، ان کے لیے اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینا بھی مشکل ہے۔

امریکا کو ایرانی تجاویز مل چکیں، ٹرمپ آج جائزہ لے سکتے ہیں، برطانوی میڈیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج سچویشن روم میٹنگ میں جنگ بندی سے متعلق ایرانی تجاویز کا جائزہ لے سکتے ہیں۔

مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ ایران کے میزائل آدھے رہ چکے ہیں، میزائل بنانے کی فیکٹریاں ختم ہوچکی ہیں، نہ ایران کی فضائیہ بچی ہے نہ ایران کی نیوی بچی ہے۔

امریکی وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایران مذاکرات نہیں کرے گا تو امریکا کیا کرے گا؟

مارکو روبیو نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ تو صدر ٹرمپ لیں گے وہ تو بس اتنا ہی کہیں گے کہ ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں غیر معمولی ہیں، تہران پر پابندیوں کا بہت دباؤ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دباؤ مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔

مارکو روبیو نے کہا کہ موجودہ تنازع سے دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کتنا بڑا خطرہ ہے، ایران اپنے ایٹمی ہتھیار سے دنیا کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہی کام اس وقت ایران اپنے تیل سے دنیا کے ساتھ کر رہا ہے، وہ دنیا کو یرغمال بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ جو چاہے کر سکے، یہ ناقابل قبول ہے۔

