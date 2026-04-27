 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

پارلیمنٹ لاجز میں 102 یونٹس کا بل 11 ہزار 800 آیا ہے، کامل علی آغا برس پڑے

تازہ ترین
قومی خبریں
27 اپریل ، 2026
سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور میں سینیٹر کامل علی آغا پاور ڈویژن پر برس پڑے۔

اجلاس میں بجلی کی لوڈشیڈنگ پر بحث کے دوران کامل علی آغا نے بتایا کہ اُن کا پارلیمنٹ لاجز کا 102 یونٹ کا بل 11 ہزار 800 روپے آیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بل میں استعمال شدہ یونٹس کی قیمت 3300 روپے ہے جبکہ ساڑھے 8 ہزار روپے کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔

سینٹر کامل علی آغا نے پاور ڈویژن کے حکام کو مشورہ دیا کہ آپ بجلی صارفین کو کنزیومر نہیں بلکہ بکرا کہہ دیں۔

اس پر ایڈیشنل سیکریٹری پاور ڈویژن نے کہا کہ بکرا تو معذرت کے ساتھ اس وقت حکومتی بنی ہوئی ہے، جب سے سولر آیا ہے، 200 یونٹ والا سلیب ہی بدل گیا ہے۔

چیئرمین کمیٹی سیف اللّٰہ ابڑو نے کہا کہ کہیں ٹیکس تو کہیں جگا ٹیکس لگایا جاتا ہے، بس ملک میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی ٹیکس لگانا رہ گیا ہے۔

انہوں نے پاور ڈویژن حکام سے استفسار کیا کہ آپ کہتے ہیں ملک میں بجلی سرپلس ہے جبکہ لوڈشیڈنگ ختم نہیں ہورہی ہے کیوں؟ اس پر حکام نے کہا کہ ایل این جی نہیں آرہی، اس لیے لوڈشیڈنگ ہورہی ہے۔

کامل آغا نے سوال کیا کہ کیا آپ کی 48 ہزار میگاواٹ میں سے ساری بجلی ایل این جی پر بنتی ہے، پاور ڈویژن کا جواب آیا کہ اکنامک میرٹ آرڈر کے تحت کہیں کہیں زیادہ لوڈشیڈنگ ہو رہی ہے۔

