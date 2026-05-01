سہیل آفریدی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے: بیرسٹر گوہر

01 مئی ، 2026
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر—فائل فوٹو
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔

پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی نے نامزد کیا ہے، وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔

بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف مہم چلانے والے مایوس و ناکام ہوں گے۔

چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سہیل آفریدی کو پارٹی کی مکمل حمایت حاصل ہے، پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔

