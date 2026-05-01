علی رضا کے میک اپ پر سوشل میڈیا صارفین کی تنقید

پاکستان شوبز انڈسٹری کے اُبھرتے ہوئے اداکار علی رضا خراب میک اپ کی وجہ سے تنقید کی زد میں آگئے۔
سوشل میڈیا پر علی رضا کے نئے ڈرامہ سیریل ’مرزا کی ہیر‘ کے کچھ ویڈیو کلپس وائرل ہو رہے ہیں، جن میں وہ زخمی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔
سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ڈرامے کی پروڈکشن ٹیم پر طنزیہ انداز میں تنقید کی جا رہی ہے۔
ایک صارف نے لکھا کہ کیا ڈرامے کا بجٹ کم تھا جو اتنا خراب میک اپ کیا ہے۔
دوسرے صارف نے لکھا کہ لال رنگ کی لپ اسٹک نہیں تھی جو گلابی رنگ کی لپ اسٹک کا استعمال کیا ہے۔
ایک اور صارف نے لکھا کہ ان کا خون گلابی رنگ کا ہے کیا؟
بھارت کے پنجابی اور ہندی فلموں کے معروف اداکار و گلوکار دلجیت دوسانجھ کو کینیڈا کے شہر کیلگری میں اپنے شو کے دوران اس وقت عارضی طور پر وقفہ لینا پڑا جب وہاں بڑی تعداد میں موجود خالصتان کے حامی مظاہرین نے بھارت میں سکھوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم کے خلاف مظاہرہ کیا اور بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔