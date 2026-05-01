علی رضا کے میک اپ پر سوشل میڈیا صارفین کی تنقید

01 مئی ، 2026
فوٹو بشکریہ سوشل میڈیا
پاکستان شوبز انڈسٹری کے اُبھرتے ہوئے اداکار علی رضا خراب میک اپ کی وجہ سے تنقید کی زد میں آگئے۔

سوشل میڈیا پر علی رضا کے نئے ڈرامہ سیریل ’مرزا کی ہیر‘ کے کچھ ویڈیو کلپس وائرل ہو رہے ہیں، جن میں وہ زخمی حالت میں نظر آ رہے ہیں۔

دوستی کی وجہ سے حنا آفریدی کیساتھ رومانوی مناظر کی شوٹنگ آسان رہی: علی رضا

پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار علی رضا اور اداکارہ حنا آفریدی نے اپنے نئے ڈرامے کے لیے رومانوی مناظر کی شوٹنگ کروانے کے تجربے کے بارے میں بات کی ہے۔

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ڈرامے کی پروڈکشن ٹیم پر طنزیہ انداز میں تنقید کی جا رہی ہے۔

ایک صارف نے لکھا کہ کیا ڈرامے کا بجٹ کم تھا جو اتنا خراب میک اپ کیا ہے۔

دوسرے صارف نے لکھا کہ لال رنگ کی لپ اسٹک نہیں تھی جو گلابی رنگ کی لپ اسٹک کا استعمال کیا ہے۔

ایک اور صارف نے لکھا کہ ان کا خون گلابی رنگ کا ہے کیا؟

