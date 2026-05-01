ایک لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر عائد ٹیکسز کی تفصیلات سامنے آگئیں۔

ایک لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر عائد ٹیکسز کی تفصیلات سامنے آگئیں۔
وزارت توانائی کے ذرائع کے مطابق ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 32 فیصد ٹیکسز ہیں، ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت میں129 روپے 72پیسے کے ٹیکسز شامل ہیں۔
فی لیٹر پیٹرول میں 23 روپے 72 پیسے کسٹم ڈیوٹی جبکہ 103روپے 50 پیسے لیوی اور 2 روپے 50 پیسے کلائمیٹ سپورٹ لیوی شامل ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت میں21 فیصد ٹیکس شامل ہیں، فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 82 روپے 81 پیسے ٹیکسز کے ہیں۔
ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت میں51 روپے 62 پیسے کسٹم ڈیوٹی عائد ہے اور فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 28 روپے 69 پیسے لیوی جبکہ 2 روپے 50 پیسے کلائمیٹ سپورٹ لیوی شامل ہے۔