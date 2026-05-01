رحیم یار خان: سرینڈر کرنے والے ڈاکوؤں کی ’شکریہ مریم نواز‘ ریلی

01 مئی ، 2026
رحیم یار خان کچے کے علاقے میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 23 ارب کے ترقیاتی فنڈ کے اعلان کے بعد کچے میں جشن کا سماں ہے۔ سرینڈر کرنے والے سابق ڈاکوؤں نے مریم نواز کے حق میں ریلی نکال کر شکریہ ادا کیا۔

وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ترقیاتی فنڈز کے اعلان کے بعد کچے کے علاقے گڑھی خیر محمد جھک میں کچے کے سابق اشتہاری ڈاکوؤں نے 'شکریہ مریم نواز' ریلی نکالی۔

وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس نے کچے کے علاقوں سے ناجائز اسلحے کی واپسی کے پلان کی بھی منظوری دے دی، اسلحے کی افادیت کے مطابق پیسے ملیں گے۔

ریلی کے شرکاء نے پنجاب حکومت، ضلعی انتظامیہ، پولیس اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور روایتی موسیقی پر جھومر کھیلی اور رقص کیا۔

سرینڈر کرنے والے سابق ڈاکو میرا لٹھانی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے عام معافی کے اعلان کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مریم نواز نے کچے کو پکا بنا دیا ہے۔

سرینڈر ہونے والے شبیر لٹھانی نے خبردار کیا کہ جن پولیس اہلکاروں نے انہیں ڈاکو بنایا اگر وہ دوبارہ تعینات ہوئے تو ماحول پھر خراب ہو جائے گا۔

