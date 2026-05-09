عباس عراقچی کا برطانیہ کی وزیرِ خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتِحال پر تبادلۂ خیال

09 مئی ، 2026
عباس عراقچی---فائل فوٹو
ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے گزشتہ شام برطانوی ہم منصب ایویٹ کوپر سے فون پر بات چیت کی اور خطے کی تازہ صورتِحال پر تبادلۂ خیال کیا۔

آئی ایس این اے کے مطابق عباس عراقچی اور برطانوی وزیرِ خارجہ نے خطے کی حالیہ پیش رفت پر خیالات کا تبادلہ کیا۔

اس سے قبل ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عباس عراقچی نے ترک وزیرِ خارجہ خاقان فیدان سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور تازہ علاقائی پیشرفت پر تبادلۂ خیال کیا۔

آبنائے ہرمز میں کشیدگی: ایران نے تیل بردار جہاز قبضے میں لے لیا

امریکا کے ایران جانے والے 2 جہازوں کو ناکارہ بنانے کے دعوے کے بعد ایران کے پاسدارانِ انقلاب نے بھی خلیج عمان میں ایک تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔

ایرانی وزیرِ خارجہ نے ترک ہم منصب کو جنگ کی امریکی خلاف ورزیوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کیں۔

ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کا ذمے دار امریکی لاقانونیت اور فوجی مہم جوئی کو ٹھہرایا۔

