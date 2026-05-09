09 مئی ، 2026
روس نہیں چاہتاخطے کا استحکام خطرے میں ڈالا جائے، سرگئی لاوروف

روسی وزیرخارجہ سرگئی لاوروف کی اماراتی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جس میں روس کا امریکا ایران مذاکرات کی حمایت پر زور دیا گیا۔

سرگئی لاوروف نے کہا کہ خطے میں کشیدگی دوبارہ بڑھنے سے روکنے کے لیے مذاکرات کی حمایت کی ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ روس نہیں چاہتا کہ کشیدگی کے دوبارہ آغاز سے خطے کا استحکام خطرے میں ڈالا جائے۔

علاوہ ازیں قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن آل ثانی کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی۔

دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔

