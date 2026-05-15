 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے روانہ

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
15 مئی ، 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ—تصویر بشکریہ غیر ملکی میڈیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ—تصویر بشکریہ غیر ملکی میڈیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے بیجنگ سے روانہ ہو گئے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق اپنے دورے کے دوران امریکی صدر نے چین کے صدر شی جن پنگ سمیت اہم حکام سے ملاقاتیں کیں۔

’کبھی یہ رشتہ خراب نہ ہونے دینا‘: ٹرمپ اور شی جن پنگ کا اہم بیان

ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ کو دوست قرار دیتے ہوئے ان کی قیادت کی تعریف کی۔

وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے جن میں اہم فیصلے کیے گئے۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایران کے معاملے پر گفتگو کی اور ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہئیں اور آبنائے ہرمز کھلی رہنی چاہیے۔

امریکی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے بھی ہوئے ہیں۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید