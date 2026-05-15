حنا الطاف کا دورانِ شوٹنگ ہراسانی کا انکشاف

پاکستانی اداکارہ حنا الطاف نے ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے خوفناک اور غیر محفوظ تجربے سے متعلق انکشاف کرتے ہوئے خواتین کو درپیش ہراسانی کے مسئلے پر آواز بلند کر دی۔
اداکارہ نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے بتایا ہے کہ شوٹنگ سیٹ پر موجود ایک شخص نے مجھے شدید غیر محفوظ اور بے حد غیر آرام دہ محسوس کروایا۔
حنا الطاف کے مطابق جیسے ہی اس شخص نے مجھ سے بات کی، مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ صورتِ حال محفوظ نہیں ہے، میں نے فوری طور پر خود کو اس ماحول سے الگ کیا اور متعلقہ پروڈکشن ہاؤس کو اس رویے کے بارے میں رپورٹ بھی کر دیا۔
اداکارہ کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے ان کے حوصلے اور بہادری کو سراہا اور بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔
ایک صارف نے لکھا ہے کہ اس شخص کا نام سامنے لایا جائے، آپ بہت بہادر ہیں، جبکہ ایک اور صارف نے کہا ہے کہ خواتین کو ہر جگہ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک تبصرے میں لکھا گیا کہ عورت ہونا عذاب بنا دیا گیا ہے۔
حنا الطاف کی جانب سے اس حساس معاملے پر کھل کر بات کرنے کو سوشل میڈیا پر اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ صارفین کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے محفوظ ورک پلیس یقینی بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔