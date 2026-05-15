ایران جنگ: چین میں پیٹرول کی طلب میں 5.5 فیصد کمی

بین الاقوامی خبریں
15 مئی ، 2026
—تصویر بشکریہ غیر ملکی میڈیا

ایران میں جنگ اور عالمی منڈی میں قیمتوں اضافے کے بعد چین میں پیٹرول کی طلب میں 5 اعشاریہ 5 فیصد کمی آ گئی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران جنگ میں آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد چین میں پیٹرول کی کھپت میں ریکارڈ کمی آئی ہے۔

دوسری جانب چینی حکومت کی جانب سے پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں کی حوصلہ شکنی بھی کی جا رہی ہے۔

ناکہ بندی کے باوجود چینی ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب

میرین ٹریفک کے اعداد و شمار کے مطابق یہ جہاز پیر کی رات اس اسٹریٹ کے قریب چکر لگانے کے بعد منگل کی صبح آبنائے ہرمز سے گزرا۔

چین کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول درآمد کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔

رائٹرز کے مطابق 2025ء کی پہلی سہ ماہی میں چین میں 5 اعشاریہ 4 ملین بیرل پیٹرول یومیہ استعمال ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسی سہ ماہی میں بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا کا مجموعی پیٹرول کا استعمال چین کے مقابلے میں کم تھا۔

