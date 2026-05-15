18 بار لاٹری جیتنے والے شخص نے کامیابی کا راز بتا دیا

15 مئی ، 2026
کولاج بشکریہ بین الاقوامی میڈیا
امریکی ریاست آئیڈاہو کے رہائشی رابرٹ بیون نے 18 ویں بار لاٹری جیت کر ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔

حال ہی میں  رابرٹ بیون نے ’1,000,000 کنگ اسکریچ گیم‘ میں 50,000 ڈالرز کا انعام حاصل کیا۔

آئیڈاہو لاٹری حکام کے مطابق رابرٹ بیون کی خوش قسمتی کا سلسلہ 1997ء میں شروع ہوا جب اُنہوں نے ایک خصوصی پروموشن میں شیورلے بلیزر گاڑی جیتی تھی۔

21 مارچ کی قرعہ اندازی کے لیے انہوں نے ایک مقامی دکان سے ٹکٹ خریدا

اس کے بعد وہ مختلف اوقات میں کئی انعامات جیت چکے ہیں جن میں 200,000 ڈالرز تک کی بڑی رقم بھی شامل ہے۔

دوسری جانب رابرٹ بیون کا اپنے بار بار لاٹری جیتنے سے متعلق کہنا ہے کہ لاٹری کھیلنا ہمیشہ میرے اور میری اہلیہ کے لیے صرف تفریح کا سبب رہا ہے، دونوں برسوں سے مل کر ٹکٹ خریدتے آ رہے ہیں۔

جب حکام نے ان سے مسلسل کامیابی کا راز پوچھا تو اُنہوں نے جذباتی جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری اصل خوش قسمتی 40 سال تک ایک ہی ذہین اور شاندار عورت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔

ان کے اس بیان نے سوشل میڈیا صارفین کے دل جیت لیے اور نیٹیزنز ان کی محبت اور وفاداری کو خوب سراہ رہے ہیں۔

آئیڈاہو لاٹری کے عملے کے مطابق ٹکٹوں سے حاصل ہونے والی رقم ریاست کے سرکاری اسکولوں اور عمارتوں پر خرچ کی جاتی ہے۔

