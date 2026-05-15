18 بار لاٹری جیتنے والے شخص نے کامیابی کا راز بتا دیا

امریکی ریاست آئیڈاہو کے رہائشی رابرٹ بیون نے 18 ویں بار لاٹری جیت کر ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔
حال ہی میں رابرٹ بیون نے ’1,000,000 کنگ اسکریچ گیم‘ میں 50,000 ڈالرز کا انعام حاصل کیا۔
آئیڈاہو لاٹری حکام کے مطابق رابرٹ بیون کی خوش قسمتی کا سلسلہ 1997ء میں شروع ہوا جب اُنہوں نے ایک خصوصی پروموشن میں شیورلے بلیزر گاڑی جیتی تھی۔
اس کے بعد وہ مختلف اوقات میں کئی انعامات جیت چکے ہیں جن میں 200,000 ڈالرز تک کی بڑی رقم بھی شامل ہے۔
دوسری جانب رابرٹ بیون کا اپنے بار بار لاٹری جیتنے سے متعلق کہنا ہے کہ لاٹری کھیلنا ہمیشہ میرے اور میری اہلیہ کے لیے صرف تفریح کا سبب رہا ہے، دونوں برسوں سے مل کر ٹکٹ خریدتے آ رہے ہیں۔
جب حکام نے ان سے مسلسل کامیابی کا راز پوچھا تو اُنہوں نے جذباتی جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری اصل خوش قسمتی 40 سال تک ایک ہی ذہین اور شاندار عورت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔
ان کے اس بیان نے سوشل میڈیا صارفین کے دل جیت لیے اور نیٹیزنز ان کی محبت اور وفاداری کو خوب سراہ رہے ہیں۔
آئیڈاہو لاٹری کے عملے کے مطابق ٹکٹوں سے حاصل ہونے والی رقم ریاست کے سرکاری اسکولوں اور عمارتوں پر خرچ کی جاتی ہے۔
چین سے تعلق رکھنے والے ہو ژیانگ کو چین کا ایج لیس اداکار کہا جاتا ہے۔ 40 سالہ اداکار اپنی شکل و صورت اور سراپے کی وجہ سے بمشکل بارہ برس کے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے انھیں چین کا بینجمن بٹن بھی کہاجاتا ہے، کیونکہ طبی وجوہات کی بنا پر ان کی جسمانی نشوونما بچپن ہی میں رک گئی تھی۔