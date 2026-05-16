چیئرمین پی سی بی کو آئی سی سی بورڈ میٹنگ و آئی پی ایل فائنل کا دعوت نامہ موصول

سہیل عمران
16 مئی ، 2026

پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کو بھارت میں ہونے والی آئی سی سی بورڈ میٹنگ اور آئی پی ایل فائنل کا دعوت نامہ موصول ہو گیا، شرکت کے حوالے سے فیصلہ وزیرِ اعظم شہباز شریف کریں گے۔

کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اجلاس رواں ماہ میں 2 مرحلوں میں ہوں گے۔

آئی سی سی کی چیف ایگزیکٹیو کمیٹی کا ورچوئل اجلاس 21 مئی کو ہو گا جبکہ بورڈ میٹنگ 30 اور 31 مئی کو بھارت کے شہر احمد آباد میں ہو گی۔

آئی سی سی کیساتھ چیزیں چل رہی ہیں، اطلاع آتی ہے تو شیئر کریں گے، محسن نقوی

جب کوئی خود چل کر آجائے تو بہت سی باتیں بھول جانا چاہیے: چیئرمین پی سی بی

آئ سی سی اجلاس میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فارمیٹ میں تبدیلیوں پر تبادلۂ خیال ہو گا۔

موجودہ فارمیٹ میں ہر سیریز میں کم از کم 2 ٹیسٹ میچز کھیلنا لازمی ہیں۔

ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں زمبابوے، آئر لینڈ اور افغانستان کو شامل کیے جانے پر غور کیا جائے گا۔

بورڈ میٹنگ میں پی سی بی کے چئیرمین محسن نقوی نے شرکت کرنا ہے جنہیں آئی سی سی بورڈ میٹنگ اور آئی پی ایل فائنل کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے، تاہم محسن نقوی کے بھارت جانے کا فیصلہ وزیرِ اعظم شہباز شریف کریں گے۔

