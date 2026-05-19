 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

لٹن داس اور محمد رضوان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ

تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
19 مئی ، 2026
فوٹو: اسکرین گریب
فوٹو: اسکرین گریب

بنگلادیشی وکٹ کیپر لٹن داس اور پاکستانی بیٹر محمد رضوان کے درمیان دورانِ میچ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، معاملہ امپائر نے سلجھایا۔ 

سہلٹ ٹیسٹ کی چوتھی اننگز میں محمد رضوان بنگلادیشی جیت کے آڑے آگئے، اور اسی دوران بنگلادیشی وکٹ کیپر لٹن داس ان سے الجھ پڑے۔ 

رضوان جب 53 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے سائیڈ اسکرین کی جانب کسی شخص کی موجودگی کے باعث اپنا کھیل روک دیا تھا۔ 

سلہٹ ٹیسٹ کا چوتھا دن ختم، 437 کے تعاقب میں پاکستان کے 316 پر 7 آؤٹ

بنگلادیش کی جانب سے دیے گئے 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی پہلی وکٹ 27 رنز پر ہی گر گئی

سائیڈ اسکرین درست کروانے پر لٹن داس نے محمد رضوان کو کہا کہ ’یہ آپ کیا کر رہے ہو؟، آپ وہاں کیوں دیکھ رہے ہو، یہاں بیٹنگ کرو۔‘ 

لٹن داس کی یہ بات سن کر محمد رضوان سیخ پا ہوگئے اور سائیڈ اسکرین پر موجود اس شخص کو حوالہ بناتے ہوئے کہا کہ ’تو یہ وہاں کیوں کھڑا ہے؟ یہ آپکا کا ہے یا میرا کام ہے؟‘

اس کے بعد محمد رضوان امپائر کی جانب چلے گئے اور انہیں لٹن داس کی جانب سے پریشان کیے جانے پر شکایت کی۔ تاہم امپائرز نے دونوں کرکٹرز کے درمیان معاملہ سلجھایا۔

گراؤنڈ میں جو کچھ ہوا ٹیسٹ کرکٹ میں چلتا رہتا ہے میرا نہیں خیال کوئی سیریس معاملہ ہوا ہے، اسد شفیق

اسد شفیق نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے یہ بہترین وکٹ ہے جس سے اسپنرز اور فاسٹ بولرز کو مدد مل رہی ہے بیٹرز بھی شاٹس اچھے کھیل رہے ہیں۔

اگلی گیند رضوان نے لائن میں آکر کھیلی تو لٹن داس نے کہا، ’اس نے آرام کرلیا، اب ایکٹنگ شروع ہوجائے گی۔‘

سہلٹ ٹیسٹ کی چوتھی اننگز میں پاکستان نے 7 وکٹوں پر 316 رنز بنالیے ہیں، جہاں محمد رضوان 75 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں جبکہ پاکستان کو میچ جیتنے کےلیے مزید 121 رنز درکار ہیں۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید