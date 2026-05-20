اسلام آباد پولیس نے دھرنے پر بیٹھے پی ٹی آئی کارکنوں کو منتشر کردیا

HS
حیدرشیرازی
20 مئی ، 2026
اسکرین گرایب
اسلام آباد پولیس نے 26 نمبر چونگی پر دھرنے پر بیٹھے تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کارکنوں کو منتشر کردیا۔

وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں تاحال 26 نمبر چونگی پر موجود ہیں جبکہ ایئرپورٹ سے آنے والے راستے کو کھول دیا گیا ہے۔

اسلام آباد پولیس نے شام گئے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کو 26 نمبر چونگی پر روکا تھا، کچھ دیر بعد وہاں پر دھرنا دیا گیا، جس سے چاروں اطراف کئی کلو میٹر تک ٹریفک جام رہا۔

پی ٹی آئی کے دھرنے کے باعث 6 گھنٹے سے زائد دورانیے تک گاڑیاں ٹریفک جام میں پھنسی رہی جبکہ پولیس نے آج پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی انور تاج کو حراست میں لیا تھا۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 26 نمبر چونگی پر موجود رہے جبکہ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان نے سینئر پولیس حکام سے بات چیت کی۔

اسلام آباد انتظامیہ نے جی ٹی روڈ پر کنٹینرز لگا کر سڑک بند کردی تھی جس کے باعث ٹریفک جام میں کئی ایمبولینسز پھنس گئی تھیں۔

پولیس نے ایم این اے انور تاج کو حراست میں لینے کے بعد قیدی وین میں بٹھایا جبکہ پولیس نے غیر متعلقہ افراد کو ہٹایا۔

