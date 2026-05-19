 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

بھارتی گلوکارہ اندر کور نہر میں مردہ حالت میں پائی گئی، شادی سے انکار پر 6 روز قبل اغواء کیا تھا

تازہ ترین
انٹرٹینمنٹ
19 مئی ، 2026
فوٹوز: انسٹاگرام اندر کور
فوٹوز: انسٹاگرام اندر کور 

بھارتی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں پنجابی گلوکارہ اندر کور مردہ حالت میں پائی گئی ہیں۔ اہلخانہ کے مطابق شادی سے انکار پر انہیں 6 روز قبل مبینہ طور پر اسلحے کے زور پر اغوا کیا گیا تھا۔

پولیس کے مطابق ان کی لاش نہر نیلون سے برآمد ہوئی، جسے اہلخانہ نے شناخت کیا۔ بعد ازاں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سمرالا سول اسپتال منتقل کردیا گیا۔

ہالی ووڈ اداکار، فلم ’دی ماسک‘ کے ولن پیٹر گرین گھر پر مردہ پائے گئے

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں کسی قسم کی مشتبہ کارروائی کے شواہد نہیں ملے، تاہم موت کی حتمی وجہ طبی معائنے کے بعد سامنے آئے گی۔

گلوکارہ کے بھائی جوتندر سنگھ کی جانب سے درج کروائی گئی شکایت میں کہا گیا ہے کہ اندر کور 13 مئی کی رات تقریباً ساڑھے 8 بجے گھر سے فورڈ فیگو کار میں سامان خریدنے نکلی تھیں لیکن واپس نہیں آئیں۔

اہلخانہ نے شبہ ظاہر کیا کہ بھلور کے رہائشی سکھوندر سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکر انہیں اغواء کیا۔ خاندان کے مطابق سکھوندر سنگھ اندر کور سے شادی کرنا چاہتا تھا، تاہم گلوکارہ کی جانب سے رشتہ مسترد کیے جانے پر وہ رنجش رکھتا تھا۔

ہنڈوراس: 21 سالہ ٹک ٹاکر جینیفر نکول ریواس اپنے گھر میں مردہ پائی گئی

جنیفر نکول کے ٹک ٹاک پر ایک لاکھ سے زائد فالوورز تھے جبکہ انسٹاگرام پر 16 ہزار مداح ان کی خوشگوار پوسٹس کے منتظر رہتے تھے۔

اہلخانہ کا دعویٰ ہے کہ ملزم کینیڈا سے پنجاب آیا، گلوکارہ کو اسلحے کے زور پر اغواء کیا، قتل کیا اور لاش نہر میں پھینک کر واپس کینیڈا فرار ہوگیا۔

خاندان نے پولیس کی کارروائی پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ 15 مئی کو سکھوندر سنگھ اور اس کے ساتھی کرمجیت سنگھ کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے باوجود بروقت کارروائی نہیں کی گئی۔

جمال پور پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او بلبیر سنگھ نے مقدمہ درج ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔

اندر کور پنجابی موسیقی کی ابھرتی ہوئی گلوکارہ تھیں اور سوشل میڈیا پر بھی مقبولیت حاصل کررہی تھیں۔ 

انٹرٹینمنٹ سے مزید