سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن، بھارتی سرپرستی یافتہ 22 فتنہ الخوارج ہلاک

زرمین زہرا
19 مئی ، 2026
سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران بھارتی سرپرستی یافتہ 22 خوارج کو ہلاک کردیا ہے۔ 

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق 17 مئی سے شمالی وزیرستان کے علاقے شیوہ میں کلیئرنس و سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔

آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثرانداز میں نشانہ بنایا، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کو ہلاک کیا گیا۔

ہلاک ہونے والے بھارتی سرپرستی میں سرگرم خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ہلاک خوارج علاقے میں متعدد دہشتگرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔

سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں سے 2 افغان شہری نکلے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا مؤثر محاصرہ کر رکھا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شواہد سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خوارج نے مقامی آبادی کو دھمکیوں اور جبر کے ذریعے اپنے زیر اثر رکھا۔ خوارج نے محفوظ نقل و حرکت کیلئے مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ معصوم شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک انسدادِ دہشتگردی مہم جاری رکھیں گے۔

