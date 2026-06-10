 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

وفاق کو آئندہ مالی سال کے ٹیکس ہدف کی اضافی رقم فراہم کی جائے گی، ذرائع

اشرف ملخم
تازہ ترین
قومی خبریں
10 جون ، 2026
فائل فوٹو
فائل فوٹو 

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی تکنیکی کمیٹی سے ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس میں صوبے وفاق کا مالیاتی خسارہ پورا کرنے پر راضی ہوگئے ہیں۔

ذرائع کے مطابق وفاق کو آئندہ مالی سال کے ٹیکس ہدف کی اضافی رقم فراہم کی جائے گی، قومی محاصل کی تقسیم کے لیے این ایف سی کے فارمولے میں تبدیلی نہیں ہوگی۔

وفاق رواں مالی سال کے ٹیکس ہدف پر آئندہ مالی سال صوبوں کو محاصل دے گا، آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس ہدف میں 2259 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔

بجٹ سے متعلق صوبوں کے ساتھ کئی ہفتوں سے مشاورت جاری ہے: وزیر اعظم شہباز شریف

وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خطےکی صورتِ حال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبے وفاق کو 1200 ارب روپے سے زائد کی رقم گرانٹس کی مد میں فراہم کریں گے، وفاق آئندہ چند سال میں یہ رقم صوبوں کو واپس کرے گا۔

ذرائع کے مطابق وفاق کو آئندہ مالی سال میں پنجاب سے 620 ارب روپے فراہم کیے جانے کا امکان ہے، سندھ سے 310 ارب روپے اور خیبر پختونخوا سے 180 ارب روپے اور بلوچستان کے 85 ارب روپے سے زائد وفاق کو دیے جاسکتے ہیں۔

قومی خبریں سے مزید