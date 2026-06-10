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وزیراعظم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ریکارڈ ترسیلات زر سے مطمئن

ایاز اکبر
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قومی خبریں
10 جون ، 2026
وزیراعظم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ریکارڈ ترسیلات زر سے مطمئن

وزیراعظم شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستان کے ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔

بیرون ملک مقیم پاکستان نے مئی میں ریکارڈ 4 اعشاریہ 3 ارب ڈالر ترسیلات زر بھیجے ہیں۔

وزیراعظم نے ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ترسیلات زر میں اضافہ نہایت خوش آئند ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ مئی 2026 میں سمندرپار پاکستانیوں کی جانب سے ماہانہ بنیاد پر 20 اعشاریہ 2 فیصد اور سالانہ بنیاد پر 15 اعشاریہ 4 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ سمندرپار پاکستانیوں کا ملکی معیشت پر اعتماد اور مثبت شراکت داری ہمارا قومی سرمایہ ہے۔

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