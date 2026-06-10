 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

خلیج سے تین ماہ بعد پہلا آئل ٹینکر یورپ کی طرف رواں دواں، میری ٹائم ٹریکنگ کمپنی

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026
خلیج سے تین ماہ بعد پہلا آئل ٹینکر یورپ کی طرف رواں دواں، میری ٹائم ٹریکنگ کمپنی

میری ٹائم ٹریکنگ کمپنی کے مطابق خلیج سے تین ماہ بعد پہلا آئل ٹینکر یورپ کی طرف جا رہا ہے، یورپ کی طرف رواں ٹینکر پر 20 لاکھ بیرل خام تیل موجود ہے۔ 

میری ٹائم ٹریکنگ کمپنی کے مطابق مارچ کے بعد خلیج سے یورپ جانے والا یہ پہلا آئل ٹینکر ہے جو منزل ظاہر کیے بغیر 27 مئی کو آبنائے ہرمز سے گزرا۔ 

خبر ایجنسی کے مطابق مارشل آئی لینڈز کے پرچم بردار ٹینکر نے پیر کو اپنی منزل نیدرلینڈز ظاہر کی۔ 

خبر ایجنسی کے مطابق آئل ٹینکر 7 جولائی کو نیدر لینڈز میں روٹرڈیم کی بندرگاہ پہنچے گا۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید