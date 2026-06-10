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آئی اے ای اے کا ایران سے بقایا افزودہ یورینیم ظاہر کرنے کا مطالبہ

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بین الاقوامی خبریں
10 جون ، 2026
فوٹو: فائل
فوٹو: فائل

عالمی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس  ہوا جس میں ایران کے خلاف قرارداد منظور کرلی گئی۔ 

خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قرارداد میں ایران سے بقایا افزودہ یورینیم ظاہر کرنے اور آئی اے ای اے انسپیکٹرز سے تصدیق کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 

ایران کا افزودہ یورینیئم کا ذخیرہ کیا محفوظ طریقے سے منتقل کیا جا سکتا ہے؟

امریکا اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں یہ معاملہ سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے

رپورٹ کے مطابق قرارداد کے حق میں 21 جبکہ اس کی مخالفت میں 3 ووٹ آئے، مخالفت کرنے والے ممبران میں روس، چین اور نائجیریا شامل ہیں جبکہ ووٹنگ میں 35 رکن ممالک میں سے 10 نے حصہ نہیں لیا۔

قرارداد امریکا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پیش کی تھی جبکہ دوسری جانب  ایرانی مشن نے قرارداد کو سیاسی اور غیرپیشہ ورانہ قرار دے دیا۔

اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ ایران اس غلط قرارداد کا جواب دے گا۔ ایران اپنے ناقابل تنسیخ حقوق کا تحفظ کرے گا۔

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