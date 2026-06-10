 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

گلگت بلتستان الیکشن کو پوری دنیا نے شفاف قرار دیا، رانا ثناء

تازہ ترین
قومی خبریں
10 جون ، 2026
گلگت بلتستان الیکشن کو پوری دنیا نے شفاف قرار دیا، رانا ثناء

وزیراعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللّٰہ نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن کو پوری دنیا نے شفاف قرار دیا ہے۔

سینیٹ اجلاس سے خطاب میں رانا ثناء اللّٰہ نے کہا کہ گلگت بلتستان الیکشن میں 65 فیصد لوگوں نے ووٹ دیا، وہاں سارا دن کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔

انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے کہا کہ شفاف اورفری انتخابات ہوئے ہیں، ملک کے خلاف اپوزیشن کا ایسے بات کرنا نامناسب ہے۔

آزاد کشمیر میں شرپسند بھارتی آلہ کار بن کر خرابی کرتے ہیں تو نمٹا جائے گا، رانا ثناء

وزیراعظم شہباز شریف معاون خصوصی برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللّٰہ نے کہا ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ، وہ الیکشن میں حصہ لینے کو تیار نہیں،شرپسند بھارت کے آلہ کاربن کرخرابی کرتے ہیں تو قانون کے مطابق نمٹا جائےگا۔

جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کے دوران رانا ثناء اللّٰہ نے دعویٰ کیا تھا کہ گلگت بلتستان کی حکومت سازی سے متعلق موجودہ نمبر گیم میں تبدیلی آئے گی۔

انہوں نے کہا کہ 15 تاریخ کو فائنل نمبر گیم سامنے آئے گا، انہیں مزید 2 یا 3 سیٹیں مل جائیں گی، البتہ پیپلز پارٹی نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔

دوران پروگرام پی پی کے ندیم افضل چن نے کہا تھا کہ انہیں مطلوبہ 3 سیٹیں مل جائیں گی جبکہ پی ٹی آئی کے شہرام ترکئی نے کہا کہ ان کی جماعت اپوزیشن میں ہی رہے تو بہتر ہے۔

قومی خبریں سے مزید