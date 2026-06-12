نیلم منیر کے گھر خوشخبری متوقع؟ ویڈیوز وائرل

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ نیلم منیر ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہیں۔
اپنی خوبصورتی اور شاندار اداکاری کی بدولت لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی نیلم منیر شادی کے بعد ان دنوں دبئی میں مقیم ہیں اور ڈراموں سے وقتی وقفہ لیے ہوئے ہیں۔
حال ہی میں اداکارہ ایک تقریب میں شرکت کے دوران نیلے رنگ کے خوبصورت لباس میں نظر آئیں، جہاں انہوں نے افتتاحی تقریب میں فیتہ کاٹنے کی رسم بھی ادا کی۔
تقریب میں ان کی موجودگی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مداحوں کے درمیان یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ شاید نیلم منیر اپنے پہلے بچے کی توقع کر رہی ہیں۔
اداکارہ کے انداز اور ظاہری تبدیلیوں سے ان کے حاملہ ہونے کی خبریں زیرِ گردش آ گئی ہیں، تاہم نیلم منیر کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔
تقریب کے دوران نیلم منیر نے نہایت اعتماد اور وقار کے ساتھ اپنے مداحوں سے ملاقات کی، تصاویر بنوائیں اور حاضرین کے ساتھ خوش گوار انداز میں گفتگو بھی کی۔
ان کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آنے کے بعد مداحوں نے ان کے لیے نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار شروع کر دیا ہے۔
واضح رہے کہ نیلم منیر نے گزشتہ سال شادی کی تھی اور اس کے بعد سے وہ شوبز کی سرگرمیوں سے دور ہیں۔
بھارتی ریاست آندھرا پردیشں کے نائب وزیر اعلیٰ اور سائوتھ کے معروف اداکار پون کلیان نے ہندی اور سائوتھ کے سینئر اداکار پرکاش راج کی جانب سے گزشتہ روز بنگلور میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے دوران انکی حمایت پر اسے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش قرار دیا۔
نیٹ (این ای ای ٹی) پیپر لیک (بھارت کے میڈیکل اور ڈینٹل کورسز میں داخلے کے لیے ہونے والے ٹیسٹ میں گڑ بڑ اور پیپر لیک ہونے) پر ہونے والے ہنگامہ میں سائوتھ اور ہندی فلموں کے مشہور اداکار پرکاش راج بنگلور میں نوجوانوں کے احتجاج میں شامل ہوئے اور انھوں نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کی۔