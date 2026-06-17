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جی 7 ممالک امریکا، ایران معاہدے کا متفقہ خیرمقدم کرتے ہیں، صدر میکرون

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بین الاقوامی خبریں
17 جون ، 2026
جی 7 ممالک امریکا، ایران معاہدے کا متفقہ خیرمقدم کرتے ہیں، صدر میکرون

فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ جی 7 ممالک امریکا اور ایران کے معاہدے کا متفقہ طور پر خیر مقدم کرتے ہیں۔

جی 7 سربراہی اجلاس کے دوران پریس بریفنگ میں صدر میکرون نے کہا کہ  ایران، امریکا معاہدہ عدم استحکام کی صورتحال کو ختم کرے گا۔

ٹرمپ کا ایران جنگ میں چینی، روسی صدور کی غیر جانبداری کا اعتراف

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ میں روس اور چین کے صدور کے غیر جانبدارانہ کردار کی تعریف کردی۔

انہوں نے کہا کہ جی 7 ممالک کا مؤقف ہے کہ لبنان میں فوری اور مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے، یہ ناگزیر ہے، امریکا، ایران معاہدے میں لبنان کی خودمختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔

فرانسیسی صدر نے مزید کہا کہ جی سیون رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ طاقت کا توازن اب یوکرین کے حق میں تبدیل ہو چکا ہے، اجلاس کامیاب رہا، جس میں عالمی رہنماؤں نے اتحاد اور تعاون کا مظاہرہ کیا۔

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