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پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ریکارڈ 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گئیں

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زرمین زہرا
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قومی خبریں
17 جون ، 2026
پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ریکارڈ 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گئیں

پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ 11 ماہ میں ریکارڈ 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گئیں۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں آئی ٹی کی برآمدات میں 20 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ 

جولائی 2025 تا مئی 2026 آئی ٹی برآمدات 4 ارب 20 کروڑ ڈالرز رہیں۔ مئی 2026 میں سالانہ بنیادوں پر آئی ٹی کی برآمدات 13 فیصد بڑھی ہیں۔ 

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پاکستانیوں نے فری لانسرز ایکسپورٹ سے11 ماہ میں ایک ارب 60 کروڑ ڈالرز کمالیے۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ مئی میں آئی ٹی کی برآمدات 37 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز رہیں۔ رواں مالی سال آئی ٹی برآمدات ساڑھے 4 ارب ڈالرز سے تجاویز کرنے کا تخمینہ ہے۔ 

گزشتہ مالی سال 25-2024 آئی ٹی کی برآمدات کا حجم 3 ارب 80 کروڑ ڈالرز تھا۔

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