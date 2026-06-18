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پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی

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تجارتی خبریں
18 جون ، 2026
---فائل فوٹو
---فائل فوٹو 

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز پر تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔

پی ایس ایکس بینچ مارک 100 انڈیکس 848 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1 لاکھ 81 ہزار 359 پر پہنچ گیا۔

دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر 2 پیسے سستا ہو کر 278.25 روپے کا ہو گیا۔ 

گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 278.27 روپے پر بند ہوا تھا۔

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