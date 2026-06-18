پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز پر تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔
پی ایس ایکس بینچ مارک 100 انڈیکس 848 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1 لاکھ 81 ہزار 359 پر پہنچ گیا۔
دوسری جانب انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر 2 پیسے سستا ہو کر 278.25 روپے کا ہو گیا۔
گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 278.27 روپے پر بند ہوا تھا۔
معروف چینی ویب سائٹ’علی بابا ڈاٹ کام‘ نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے پاکستانی کاروباری اداروں کو بین الاقوامی خریداروں تک پہنچنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ڈیجیٹل سلوشنز کا ایک سیٹ پیش کیا ہے۔