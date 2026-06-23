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دفتر خارجہ کی قطری گیس فیسلٹی میں پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق

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قومی خبریں
23 جون ، 2026
دفتر خارجہ کی قطری گیس فیسلٹی میں پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق

دفتر خارجہ کے ترجمان نے قطر کے راس لفن گیس فیسلٹی میں دھماکے میں ایک پاکستانی کے جاں بحق اور 3 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ 

دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ قطر کے واقعہ میں ہمیں ایک پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ 

دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا اس حوالے سے پاکستانی سفارتخانہ قطری حکام سے رابطے میں ہے۔ 

واضح رہے کہ گزشتہ روز قطر کے راس لفان گیس کمپلیکس میں دھماکے سے پاکستانی سمیت 15 افراد جاں بحق اور 66 زخمی ہوگئے۔

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