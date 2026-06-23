دفتر خارجہ کی قطری گیس فیسلٹی میں پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق

دفتر خارجہ کے ترجمان نے قطر کے راس لفن گیس فیسلٹی میں دھماکے میں ایک پاکستانی کے جاں بحق اور 3 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ قطر کے واقعہ میں ہمیں ایک پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا اس حوالے سے پاکستانی سفارتخانہ قطری حکام سے رابطے میں ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز قطر کے راس لفان گیس کمپلیکس میں دھماکے سے پاکستانی سمیت 15 افراد جاں بحق اور 66 زخمی ہوگئے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔