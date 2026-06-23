سکھر تا حیدر آباد قومی شاہراہ کئی جگہ سے خستہ حال، حادثات کا سبب

سکھر سے حیدرآباد تک قومی شاہراہ 300 کلومیٹر تک جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے بڑے بڑے گڑھے حادثات کا باعث بن رہے ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک اس قدر خستہ حال ہوچکی ہے کہ آئے دن حادثات میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اربوں روپے کے الگ الگ ٹینڈرز جاری کرکے سڑک کی مختلف ٹکڑوں میں تعمیر کروائی جارہی ہے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آگیا، قیمت 225 روپے کی لیٹر کیا جائے۔