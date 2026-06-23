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سکھر تا حیدر آباد قومی شاہراہ کئی جگہ سے خستہ حال، حادثات کا سبب

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قومی خبریں
23 جون ، 2026
سکھر تا حیدر آباد قومی شاہراہ کئی جگہ سے خستہ حال، حادثات کا سبب

سکھر سے حیدرآباد تک قومی شاہراہ 300 کلومیٹر تک جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے بڑے بڑے گڑھے حادثات کا باعث بن رہے ہے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک اس قدر خستہ حال ہوچکی ہے کہ آئے دن حادثات میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔

نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اربوں روپے کے الگ الگ ٹینڈرز جاری کرکے سڑک کی مختلف ٹکڑوں میں تعمیر کروائی جارہی ہے۔

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