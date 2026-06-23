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کراچی، ڈیفنس میں امام بارگاہ کے قریب تیز رفتار گاڑی کے حادثے کی تحقیقات سی ٹی ڈی کو منتقل

RS
راحیل سلمان
تازہ ترین
قومی خبریں
23 جون ، 2026
کراچی، ڈیفنس میں امام بارگاہ کے قریب تیز رفتار گاڑی کے حادثے کی تحقیقات سی ٹی ڈی کو منتقل

کراچی ڈیفنس میں امام بارگاہ کے قریب تیز رفتار گاڑی سے پیش آنے والے واقعے کی تفتیش کاؤنٹر ٹیرر ازم ڈپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) کو منتقل کردی گئی۔

واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں انسداد دہشت گردی (اے ٹی سی) ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے۔

کراچی: امام بارگاہ کے باہر تیز رفتار گاڑی واقعے میں زخمی بچی دم توڑ گئی

ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق واقعے کا مقدمہ امام بارگاہ کے سیکیورٹی انچارج کی مدعیت میں درج کرلیا گیا ہے۔

واقعے کی ایف آئی آر میں اقدام قتل، املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات درج کی گئی ہیں۔

واقعے کی تفتیش سی ٹی ڈی کو منتقل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹی گیشن عامر فاروقی نے تحریری آرڈر جاری کیا ہے۔

ابتدائی اطلاعات میں واقعے میں 22 افراد زخمی ہوئے، بعد ازاں زخمی ہونے والی بچی دوران علاج دم توڑ گئی تھی۔

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