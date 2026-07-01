بیرسٹر گوہر کی سہیل آفریدی کیخلاف فارورڈ بلاک بننے کی تردید

چیئرمین پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر نے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف فارورڈ بلاک بننے کی تردید کردی۔
پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر تاحال کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوام میں بد گمانیاں پیدا کرنے والے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی تبدیلی کی باتیں کرہے ہیں۔
بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور نے خود بانی کے کہنے پر استعفیٰ دیا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، جس سے پارٹی کو نقصان ہو، سہیل آفریدی کے ساتھ تحریک انصاف کے ارکان ہیں۔