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بیرسٹر گوہر کی سہیل آفریدی کیخلاف فارورڈ بلاک بننے کی تردید

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قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
بیرسٹر گوہر کی سہیل آفریدی کیخلاف فارورڈ بلاک بننے کی تردید

چیئرمین پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر نے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف فارورڈ بلاک بننے کی تردید کردی۔

پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر تاحال کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے۔

سہیل آفریدی کو 9 جولائی تک گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کو 9 جولائی تک گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

انہوں نے کہا کہ عوام میں بد گمانیاں پیدا کرنے والے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی تبدیلی کی باتیں کرہے ہیں۔

بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور نے خود بانی کے کہنے پر استعفیٰ دیا، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، جس سے پارٹی کو نقصان ہو، سہیل آفریدی کے ساتھ تحریک انصاف کے ارکان ہیں۔

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