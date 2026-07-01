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الیکشن کمیشن کا خیبرپختونخوا حکومت کو مطلوبہ مواد کی فراہمی کی ہدایت

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قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
الیکشن کمیشن کا خیبرپختونخوا حکومت کو مطلوبہ مواد کی فراہمی کی ہدایت

الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا حکومت کو مطلوبہ مواد اور دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کردی۔

الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔

سیکریٹری بلدیات خیبر پختونخوا اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، سیکریٹری بلدیات خیبر پختونخوا نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں اضلاع کی نئی تعداد شامل کرنے کی سمری، کابینہ اور گورنر کو منظوری کےلیے بھیجنے سے آگاہ کیا۔

دوران سماعت بتایا گیا کہ نقشوں کے لیے محکمہ شماریات سے رابطہ کیا، جس نے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا کہا ہے۔

الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا حکومت کو مطلوبہ مواد اور دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کردی۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے کمیشن کو بتایا کہ اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد سے متعلق مسودہ منظوری کےلیے وزیراعظم آفس کو بھجوادیا ہے۔

الیکشن کمیشن نے ڈی سی کو وزیراعظم آفس سے جواب حاصل کرنے کی ہدایت کی اور دونوں کیسز کی سماعت 7 جولائی تک ملتوی کردی۔ 

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