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پیپلز پارٹی کی سدھنوتی، دھیرکوٹ کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت

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قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
پیپلز پارٹی کی سدھنوتی، دھیرکوٹ کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت

پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) نے آزاد کشمیر کے حلقے سدھنوتی اور دھیرکوٹ میں اپنے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کردی۔

پی پی پی آزاد جموں و کشمیر امور کی انچارج فریال تالپور نے پارٹی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ سدھنوتی اوردھیرکوٹ سےکاغذات جمع کرانے والے پیپلز پارٹی امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے لیں۔

فریال تالپور نے کہا کہ دونوں حلقوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ پی پی اور جے یو آئی کے درمیان اتحاد کے تناظر میں کیا گیا ہے۔

اُن کا کہنا تھا کہ تمام پارٹی رہنماء، عہدیداران و کارکن پارٹی پالیسی پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں۔

دوسری جانب پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات کے بعد سابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار تنویر الیاس نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔

سردار تنویر الیاس کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیج دیا ہے۔

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