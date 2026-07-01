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کراچی: جائیداد کے تنازع پر بیٹے نے دوست کو آئی فون کا لالچ دیکر باپ کو قتل کروادیا، ملزمان گرفتار

تازہ ترین
قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
علامتی فوٹو
علامتی فوٹو

کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں جائیداد کے تنازع پر بیٹے نے اپنے دوست کو 15 ہزار روپے اور آئی فون کا لالچ دے کر باپ کو قتل کروا دیا۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق ملیر ابراہیم حیدری میں جائیداد کے تنازع پر بیٹے کی جانب سے اپنے ہی باپ کو قتل کروانے کا انکشاف سامنے آیا ہے، جدید ٹیکنالوجی اور خفیہ معلومات کی مدد سے اندھے قتل کی اس واردات کو چند ہی دنوں میں حل کرتے ہوئے مقتول کے بیٹے اور اس کے دوست کو گرفتار کرلیا۔

یہ واقعہ تھانہ ابراہیم حیدری کی حدود لیبر کالونی میں 23 جون کو پیش آیا تھا، جہاں 52 سالہ شہری محمد اقبال کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔

پولیس تحقیقات میں گرفتار ملزم اعجاز نے اپنے باپ کے قتل کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ والد سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا، باپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنے دوست شیراز کو 15 ہزار روپے اور آئی فون کی پیشکش کی، جس نے اس کے والد کو گولیاں مار کر قتل کیا۔

ملزمان نے قتل کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی۔

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