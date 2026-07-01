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دانش یونیورسٹی کی تعمیر قوم کے تابناک مستقبل کےلیے بہترین سرمایہ کاری ہے، وزیراعظم

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قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں - فوٹو: فائل
وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں - فوٹو: فائل

وزیراعظم نے مظفر آباد میں دانش یونیورسٹی کا ٹیک کیمپس بنانے کی ہدایت کردی، اور کہا ہے کہ دانش یونیورسٹی کی تعمیر قوم کے تابناک مستقبل کےلیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔

وزیراعظم شہبازشریف کی زیر صدارت دانش اسکولوں اوریونیورسٹی کے قیام پر جائزہ اجلا س منعقد ہوا جس میں وفاقی وزرا اعظم نذیر تارڑ، احسن اقبال، عطا تارڑ، خالد مقبول صدیقی اور متعلقہ اداروں کے افسران نےشرکت کی۔

اسلام آباد سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ دانش اسکول اور دانش یونیورسٹی اہم قومی اثاثہ ہیں، ملک بھر میں دانش اسکولوں اور اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کی تعمیر قوم کے تابناک مستقبل کےلیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مظفرآباد میں دانش یونیورسٹی کا ٹیک کیمپس بنایا جائے۔

وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں دانش اسکولوں کی تعمیر جلد مکمل کی جائے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم نے ہدایت کی کہ دانش اسکولوں کا ڈیزائن علاقائی ثقافت سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، دانش اسکولوں اور یونیورسٹی میں تدریسی اور دیگر عملے کی بھرتی خالصتاً میرٹ پر کی جائے۔

اس موقع پر وزیراعظم کو خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں 27 دانش اسکولوں کی تعمیر پر بریفنگ دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم کو اسلام آباد میں دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر میں پیشرفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔

بریفنگ کے مطابق باغ، بھمبر، سلطان آباد، گانچھے اور استور میں دانش اسکولوں کی تعمیر مکمل ہونے کو ہے۔ بریفنگ کے مطابق اپریل 2027 سے ان اسکولوں میں تدریسی عمل شروع ہو جائے گا، دانش یونیورسٹی میں تدریسی عملے کی بھرتی کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے۔

بریفنگ کے مطابق دانش یونیورسٹی میں2027 سے کلاسز کا آغاز ہو گا، ملک بھر بالخصوص پسماندہ علاقوں سے دانش اسکولوں میں میرٹ کی بنیاد پر طلباء کو داخلہ دیا جائے گا۔

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