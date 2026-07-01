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لاہور: کاہنہ ٹیوشن سینٹر واقعہ، زخمی خاتون ٹیچر کا بیان سامنے آگیا

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قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
لاہور: کاہنہ ٹیوشن سینٹر واقعہ، زخمی خاتون ٹیچر کا بیان سامنے آگیا

لاہور کے علاقہ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے زخمی ہونے والی خاتون ٹیچر نے بتایا ہے کہ شوہر گھر کے پاس ہی فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے۔

میڈیا سے گفتگو میں خاتون ٹیچر نے حادثے کے وقت گھر میں تعمیراتی کام ہونے سے انکار کردیا۔

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مسلم لیگ (ن) کے صدر میاں محمد نواز شریف نے سانحہ کاہنہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ چھت پکی کرائی تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ لینٹر ڈال سکتے، چھت گرنے کے وقت گھر میں تعمیراتی کام نہیں ہو رہا تھا۔

انہوں نے کہا کہ شوہر گھر کے پاس ہی فروٹ کی ریڑھی لگاتے ہیں، خود اپنے گھر کا سسٹم چلاتی ہوں۔

خیال رہے کہ گزشتہ روز لاہور کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا حادثہ پیش آیا جس میں ملبے تلے دب کر 14 بچے جاں بحق ہوگئے تھے۔

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