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اسلام آباد: ایچ نائن بازار آتشزدگی، تحقیقاتی کمیٹی کا بڑا فیصلہ

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قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
اسلام آباد: ایچ نائن بازار آتشزدگی، تحقیقاتی کمیٹی کا بڑا فیصلہ

اسلام آباد کے ایچ نائن بازار میں آتشزدگی کے واقعے کی تحقیقاتی کمیٹی نے بڑا فیصلہ کرلیا۔

تحقیقاتی کمیٹی نے آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کےلیے فرانزک تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔

نیشنل فرانزک ایجنسی کی ٹیموں نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اورجلے ہوئے اسٹالز سے نمونے اکٹھے کیے۔

اسلام آباد: ایچ نائن اتوار بازار میں لگی آگ بجھا دی گئی

اسلام آباد کے ایچ نائن اتوار بازار میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ایچ نائن اتوار بازار میں 4 ریسکیو ٹیمیں روانہ ہوگئیں۔

حکام کے مطابق فرانزک ایجنسی 30 دن کے اندر رپورٹ پیش کرے گی، ضلعی انتظامیہ نے آگ کی تحقیقات کےلیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی۔

ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ سے 80 سے زائد اسٹالز جل گئے تھے، دکانوں میں موجود بیٹریاں پھٹنے کے باعث آگ کی شدت میں اضافہ ہوگیا جبکہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔

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