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سوات: جھیل سیف اللہ میں سیاحوں کی کشتی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق

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قومی خبریں
01 جولائی ، 2026
سوات: جھیل سیف اللہ میں سیاحوں کی کشتی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق

دریائے سوات میں جھیل سیف اللّٰہ کے مقام پر سیاحوں سے بھری کشتی الٹنے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہوگئے۔

واقعے میں 4 افراد کی تلاش جاری ہے، کشتی میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد سوار تھے۔

ضلعی انتظامیہ کے مطابق حادثہ جھیل سیف اللّٰہ کے مقام پر پیش آیا، جہاں کشتی الٹنے کے بعد ریسکیو کارروائیاں فوری طور پر شروع کر دی گئیں۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک 5 سیاحوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ 4 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

حکام کے مطابق واقعے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے، جبکہ امدادی ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔

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