احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کا متن

لاہور (خضرحیات گوندل) مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز کی میاں شہباز شریف اور دیگر رہنمائوں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک جو ویڈیو پیش کی گئی وہ کچھ اس طرح ہے۔Judge: In the case there no allegation of corruption. That illegal corruption, commission, kickback etc was received by the accused or was paid by any person or department. جج : اے تے او گل ہوگئی ناں جیہڑی توانوں discus کیتی مطلب اےکوئی الزام نئیں کہ ایناں نے کسی محکمے توں کوئی کمیشن، کوئی پیسہ، کوئی kickback ناصر : یا کوئی کرپشن۔ جج :کیتی ہو اس چیز دی کوئی evidence نہ الزام ناصر : ٹھیک اے جج : ۔basically جیڑی فنانس دا اے مطلب کسی وی ڈیپارٹمنٹ توں کوئی پیسا لتا ہوے ناصر : لین دی کوئی evidence نئیں مطلب جج : کوئی evidence نہیں مطلب تھلے نشان لاندے جائو جج : نئی نئی نئی اینا نے ہر چیز تو تھوڑا تھوڑا جس طرح ساز بجان والے ہوندے نے کدی ایس جگہ تے تھوڑا جیا tightکرنا کدی او س جگہ تے تھوڑی جئی knobگھمانا آخر تے وائلن جیڑی اوتوں اڈی وائلن ہوندی اے اودے وچ اوہی آواز نکلدی جیڑی او چاہندے نے ناصر : تکو نا جج: کدی ایتھوں گھما ساری کدی

اوتوں تھوڑ تھوڑا ڈھلا کر چھڈیا ناصر : او پرانی سازندیاں نئی ہوندے جج : سازندیاں دی میں او گل کر ریاں او تے جیڑے ساز سیٹ کررہے ہوندے نے۔۔۔۔ نال نال ایس نو تھوڑا ڈھلا اوس نو تھوڑا ٹائٹ کر دے او ایس نو تھوڑا ڈھلا کر دتا ایس تار نو تھوڑا کھچ چھڈیا آخر تے او آواز اوہ دینا شروع کر دتی جیڑ او چاہ رہے نے ناصر: او کیندے جی تسی۔۔۔ تے اسی آ رہے نے جج : او مینوں اوہدے تے زیادہ مسئلہ بنے گا تے مطلب اینا کول تےکوئی چیز لینا نہیں چاہ رہے ناصر : حکومت کولوں ناں جج : اینج کرن گے جے ایناں نے ساری کوئی موومنٹ چلیاں نے ناصر : ہن جج سدھا کم کرن گے ۔۔۔اوناں دی ناصر: ۔۔۔۔تے عوام پاگل ہوئی اے