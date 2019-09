اسلام آباد (این این آئی)سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کے پی سے جتنے بھی کیس آتے ہیں ان میں "Her" کی جگہ "His" لکھا ہوتا ہے، وکیل خاتون سائلہ کیلئےHis کا لفظ استعمال کرتے رہے،"His" نہیں Her ہوتا ہے۔ جمعرات کو سپریم کورٹ میں کے پی کے سے تنخواہ کے معاملے پر کیس کی سماعت جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بنچ نے کی۔