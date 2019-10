دنیا کی خوبصورت ترین ’بچی‘ کون ؟

View this post on Instagram

Алина сегодня проснулась и говорит: Кажется, что были Такие длинные выходные. ⠀ Конечно, когда не ходишь в сад с четверга ⠀ А вы пропускаете сад/школу? У нас частенько бывает! Photo @alenakunda.photography