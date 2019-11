بھارتی گلوکارہ کا مودی مخالف گانا جاری

View this post on Instagram

BIG RESPECT GOING OUT TO DA MAIN MAN @imrankhan.pti FOR MAKING KARTARPUR SAHIB POSSIBLE ️ HANDSOME MAN YOU STUCK TO YOUR WORD BRRRAAP !! #kartarpur #kartarpurcorridor #imrankhan #respect #sikh #sikhs #gurunanakdevji #pakistan #550thbirthanniversaryofgurunanakdevji