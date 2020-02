سونم کپور اردو شعراء کی مداح نکلیں

View this post on Instagram

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن خاں مومن - "In such a manner are you close to me when no one else at all there ever be." - Momin Khan Momin