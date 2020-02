عمر اکمل کاانگریزی میں غلط ٹوئٹ، سوشل میڈیا پر خوب چرچے

کراچی (نیوز ڈیسک) پاکستانی بیٹسمین عمر اکمل ایک بار پھر سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئے ہیں ، اس بار بھی موضوع بحث کی وجہ ان کی انگریزی بنی ، عمر اکمل نے مبینہ طور پر ٹوئٹر پر مایہ ناز آل رائونڈر عبدالرزاق کیساتھ اپنی ایک سیلفی شیئر کی تاہم اس کے کیپشن میں انگریزی میں ’’mother from another brother‘‘ لکھ دیا حالاں کہ وہ ’’brother from another mother‘‘ لکھنا چاہ رہے تھے ۔ ان کا یہ مبینہ ٹوئٹ اگر چہ ڈیلیٹ کردیا گیا ہے اور ان کے اکاوئنٹ پر موجود نہیں ہے تاہم اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس کے اسکرین شاٹ شیئر کئے جانے لگے اور لوگوں نے اس کے متعدد میمز بنانا شروع کردیے۔ کئی سوشل میڈیا صارفین نے ان کے اس ٹوئٹ کو ٹرول کیا تاہم اس ٹوئٹ کی تصدیق نہیں کی جاسکی ۔