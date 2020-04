وسیم اکرم نےشنیرا کے فون استعمال کرنے پر پابندی لگادی

View this post on Instagram

Quarantine got us all like....... @wasimakramliveofficial #dressUpSundays #FunDaySunDay #StillAtHome #FamilyFun #StaySafeStayHome #loungeroomshenanigans #QuaranTeam #WeekendsAtHome #WaitingForTheCure #WannaBeRockstars #WigMe #HangingOut