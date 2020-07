اپوزیشن نے نیب قوانین میں 34 ٹانکے لگانے کی کوشش کی، شہزاد اکبر

شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ترامیم میں کہا بیرون ملک سے آئے ثبوت کو براہِ راست عدالت میں پیش نہیں کیا جاسکے گا۔



انھوں نے کہا کہ شیخ رشید کا جملہ ہے their is a face behind' every case'، تاہم اپوزیشن کے ہر کیس کے پیچھے فیس ہے۔