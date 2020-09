عروہ اور فرحان سعید کی ملاقات کیسے ہوئی تھی؟

View this post on Instagram

@urwatistic @farhan_saeed @mawrellous @itsnidayasir.official #goodmorningpakistan #farhansaeed #urwahocane #mawrahocane #aimafarhaniqrafandom #lollywood #bollywood #likeforlikes #followforfollowback #video #aimabaig #iqraaziz #humayunsaeed #tailoredclothing #makingadifference #gentsstyle #imranashraf #imranabbas #mahirakhan #sajalaly #haniaamir #mehwishhayat #sabaqamar #zaranoorabbas #sanajaved #hinaaltaf #wahajali #bilalabbaskhan #ferozekhan #sarahkhan