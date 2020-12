مہوش حیات کا پسندیدہ گانا انہی کی آواز میں

تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی معروف اداکارہ مہوش حیات نے انگریزی زبان میں گلوکاری کرکے مداحوں کے دل جیت لیے۔

مہوش حیات نے اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ بڑے ہی عمدہ انداز میں انگلش سانگ ’Love Is All We Need‘ گنگناتی نظر آرہی ہیں۔

اداکارہ نے اپنی سُریلی آواز کو ٹوئٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’میرے پیارے مداحوں کے لیے میرے سب سے پسندیدہ گانے کے کچھ سطر۔‘

اُنہوں نے کہا کہ ’اُمید ہے کہ آپ کو میری آواز میں یہ گانا پسند آئے گا۔‘

مہوش حیات نے مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ ’ہمیشہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکری۔‘

اداکارہ نے اپنے ٹوئٹ میں ہیش ٹیگ FlyMeToTheMoon اور LoveIsAllWeNeed کا بھی استعمال کیا۔

41 سیکنذز پر مشتمل مہوش حیات کی اس ویڈیو کو صارفین کی جانب سے بہت پسند کیا جارہا ہے اور اب تک اُن کی ویڈیو پر چھ سو سے زائد لائکس آچکے ہیں۔

یاد رہے کہ اس سے قبل مہوش حیات نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ اپنی بہن سے لڑتے ہوئے نظر آرہی تھیں۔

ویڈیو میں مہوش حیات اور ان کی بہن افشین حیات کو شرارتیں کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو مارتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

دونوں بہنیں ایک دوسرے کو مکے اور لاتیں مارتی ہوئی نظر آرہی تھیں، مہوش اور افشین کے اس انداز کو سوشل میڈیا صارفین نے بہت پسند کیا تھا۔