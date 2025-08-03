 
بھارت کا ایشیا کپ میں شیڈول کے مطابق حصہ لینا کیوں ضروری ہے؟ بھارتی میڈیا نے وجہ بتادی

سہیل عمران
03 اگست ، 2025
فائل فوٹو
ایشیا کپ کے بائیکاٹ کے لیے بھارتی سیاستدانوں کا اصرار بڑھنے لگا ہے تاہم بھارتی کرکٹ بورڈ شیڈول کے مطابق ایشیا کپ میں شرکت کے فیصلے پر قائم ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کرکٹ بورڈ ایشیا کپ میں شرکت کے فیصلے پر قائم ہے اور کرکٹ بورڈ ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ نہیں کرے گا، بھارت نے یہ فیصلہ ایک دن میں نہیں بلکہ دو ماہ کی مشاورت کے بعد کیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کا ایشیا کپ میں شرکت سے انکار آئندہ اہم انٹرنیشنل ایونٹس پر اثر انداز ہوسکتا ہے کیونکہ بھارت نے متعدد انٹرنیشنل ایونٹس کی میزبانی کرنی ہے، بھارت اولمپکس 2036، کامن ویلتھ گیمز 2030 اور یوتھ اولمپکس 2032 کی میزبانی کا بھی خواہشمند ہے۔

دوسرا ٹی ٹوئنٹی: ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دے دی

قومی ٹیم میں حارث رؤف کی جگہ حسن علی کو شامل کیا گیا ہے جبکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں بھی دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔

بی سی سی آئی مستقبل کے کھیلوں کے مقابلوں کی وجہ سے ایشیا کپ میں شرکت پر راضی ہوا ہے، کسی ایک ملک کے خلاف کھیلنے کے بائیکاٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے، باہمی مقابلوں کا فیصلہ دو ملکوں نے کرنا ہوتا ہے لیکن ملٹی نیشنل ایونٹس کا انکار آسان نہیں ہوتا۔

دوسری جانب ایشیا کپ میں شرکت پر بھارتی سیاست دانوں کی بی سی سی آئی اور حکومت پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ شیو سینا کی ایم پی پریانکا چترویدی نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو اس معاملے پر آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

ایشیاء کپ 2025ء کے وینیوز کا اعلان

ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے ایشیاء کپ 2025ء کے میچ وینیوز اور اوقاتِ کار کا اعلان کر دیا۔

پریانکا چترویدی نے ایشین کرکٹ کونسل کی پریس ریلیز شیئر کر کے حکومت اور بی سی سی آئی پر تنقید کی اور کہا کہ آپریشن سندور پر دوغلہ رویہ اختیار کرنے پر بھارتی حکومت کو شرم آنی چاہیے۔

پریانکا چترویدی نے کہا کہ جب پاکستان کے ساتھ تجارت سمیت تمام چیزوں پر پابندی ہے تو کرکٹ کیوں ہو رہی ہے۔

